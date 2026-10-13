AK Partili Yıldız’dan Yeni Partili meclis üyelerine tepki: “Tek gündemimiz İzmir’in sorunlarının çözümü”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin ekim ayı ilk toplantısı, Yeni Partili üyelerin oturuma katılmaması nedeniyle yeterli çoğunluk sağlanamadığı için yapılamadı. Görüşülemeyen önergeler arasında İZBAN’da 90 dakika uygulamasının hayata geçirilmesi de yer aldı. AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, meclisin çalıştırılamadığını savunarak, “Önemli olan İzmir’dir, İzmir’in sorunlarının çözümüdür” dedi ve meclis üyelerine görevlerini yerine getirme çağrısında bulundu.