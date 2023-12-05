05 Aralık 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları AK Parti’den yerel seçim açıklaması: MHP ile kararın netleştiği noktayız

AK Parti’den yerel seçim açıklaması: MHP ile kararın netleştiği noktayız

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.12.2023 09:40
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yerel seçim hazırlıklarına ilişkin konuştu, "MHP ile kararın netleştiği noktadayız" dedi. Yavuz, belediye başkan adayları için ise isim anketlerinin yapılacağını belirtti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AK Parti’den yerel seçim açıklaması!
AK Parti’den yerel seçim açıklaması!
İşte meslek meslek zam oranları!
İşte meslek meslek zam oranları!
Katar’da Başkan Erdoğan rüzgarı!
Katar’da Başkan Erdoğan rüzgarı!
Yasa dışı bahis operasyonu!
Yasa dışı bahis operasyonu!
Gazze’de 70’ten fazla gazeteci öldürüldü!
Gazze’de 70’ten fazla gazeteci öldürüldü!
İşgalde 2. perde!
İşgalde 2. perde!
Ankara’nın Eurofighter diplomasisi!
Ankara’nın Eurofighter diplomasisi!
CHP yandaşı Merdan Yanardağ İYİ Parti’yi yerden yere vurdu!
CHP yandaşı Merdan Yanardağ İYİ Parti'yi yerden yere vurdu!
İstihbarat savaşları başlayacak! Başları kesilir
İstihbarat savaşları başlayacak! Başları kesilir
İzmir halkı Cumhur İttifakı’nın kazanmasını istiyor
"İzmir halkı Cumhur İttifakı’nın kazanmasını istiyor"
İYİ Parti tek başına ne yapabilir?
İYİ Parti tek başına ne yapabilir?
İYİ Parti seçime tek başına giriyor
İYİ Parti seçime tek başına giriyor
Daha Fazla Video Göster