AK Parti’den yerel seçim açıklaması: MHP ile kararın netleştiği noktayız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yerel seçim hazırlıklarına ilişkin konuştu, "MHP ile kararın netleştiği noktadayız" dedi. Yavuz, belediye başkan adayları için ise isim anketlerinin yapılacağını belirtti.

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