İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evini fotoğraflayan CHP'li Suat Özçağdaş'a talimat Canan Kaftancıoğlu’ndan!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'a ait ikametgah olarak kullanılan meskenin fotoğrafının çekilmesi talimatını partisinin verdiği açıkladı.

KAFTANCIOĞLU: ÖZÇAĞDAŞ, PARTİSİNİN TALİMATIYLA İNŞAATIN OLDUĞU ARSAYI KONTROL ETMEK İÇİN GİTTİ

Canan Kaftancıoğlu; aralarında CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın da bulunduğu üç kişinin 21 Nisan 2020 saat:12.50 sıralarında Prof. Dr. Fahrettin Altun'un ikametgah olarak kullandığı meskene gitmesi ve Suat Özçağdaş'ın meskenin fotoğrafını çekmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Canan Kaftancıoğlu, CHP ilçe başkanının görevini yaparak ve partisinin talimatıyla inşaatın olduğu arsayı kontrol etmek için gittiğini belirterek, "(Suat Özçağdaş yine gidecektir" ifadelerini kullandı.

TÜRKMEN: "YAZIKLAR OLSUN SİZİN ÇUKUR SİYASETİNİZE"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Canan Kaftancıoğlu'nu eleştirerek, "Ne bir haneyi dikizleme ahlaksızlığınızı ne de bu alçaklığa sahip çıkma hatta meydan okuma hadsizliğinizi anlamak mümkün! Konu provakatif olduğu kadar planlı programlı gözüküyor ama hukukun da diyeceği var elbet! Yazıklar olsun sizin çukur siyasetinize" ifadelerini kullandı.

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş

PEHLİVAN: "SUAT ÖZÇAĞDAŞ, EMNİYETTEKİ İFADESİNDE FOTOĞRAF ÇEKTİĞİNİ KABUL ETTİ"

AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Adem Kaan Pehlivan da; CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde cep telefonunu çıkararak Fahrettin Altun'un ikametine yönelik fotoğraf çektiğini kabul ettiğini açıkladı.

Pehlivan; "Evin fotoğrafını çektiğiniz, uyarıldığınız, kaçtığınız ve yakalandığınız doğru! Emniyetteki ifadenizde fotoğraf çektiğinizi kabul ettiğiniz doğru! Kaçak inşaatların kontrolü sizin göreviniz zaten değil! CHP'li İBB'nin görevi!! Üsküdar'da röntgencilik siyasetine asla izin vermeyeceğimiz Doğru!" ifadelerini kullandı.



CHP ÜSKÜDAR İLÇE BAŞKANI SUAT ÖZÇAĞDAŞ, ALTUN'UN EVİNİ FOTOĞRAFLADI!

Aralarında CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın bulunduğu üç kişinin Fahrettin Altun'un ikametgahına geldikleri, Suat Özçağdaş'ın cep telefonunu çıkararak ikamete yönelik fotoğraflama yapmaya çalıştığını tespit edildi.

Suat Özçağdaş'ın; Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliği'ne bağlı polislerin uyarısı üzerine daha sonraki günlerde tekrar gelerek fotoğraflama yapacaklarını söylediği tespit edildi. Koruma Büro Amirliği'ne bağlı polislerin Suat Özçağdaş ve iki kişiye bekleme ihtarı yapmalarına rağmen araçlarına binerek uzaklaştıkları öğrenildi.

CUMHRURİYET GAZETESİ'NE TERÖR ÖRGÜTLERİNE HEDEF GÖSTERMEK SUÇUNDAN SORUŞTURMA AÇILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un ikametgah adresi ve fotoğrafının paylaşıldığı yayınlar nedeniyle Cumhuriyet Gazetesi'ne "terör örgütlerine hedef göstermek" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Alınan bilgiye göre, Başsavcılık, İletişim Başkanı Altun'un ikametgah adresi ve fotoğrafının bazı basın yayın organlarında yayınlanması üzerine harekete geçti.

Bu kapsamda, "terör örgütlerine hedef göstermek" suçundan soruşturma başlatıldı.



KENAN KIRAN / SABAH