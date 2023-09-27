AK Parti’de vitrin yenileniyor

AK Parti, 7 Ekim'de yapılacak olağanüstü kongresiyle, yerel seçim öncesi vitrinini yenileyecek. Yerel seçimler için de start verilecek kongrenin konseptinin "Türkiye'nin yüz akı, Türkiye'nin ortak aklı" sloganı üzerine kurulması planlanıyor.

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