07 Ekim 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları AK Parti'de büyük kongre günü: Yerel seçimin startı veriliyor! Bakanlar A Haber’de

AK Parti'de büyük kongre günü: Yerel seçimin startı veriliyor! Bakanlar A Haber’de

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.10.2023 11:31
Güncelleme:07.10.2023 13:01
AK Parti'nin 4'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. 'Türkiye Yüzyılı' vurgusuyla yapılan kongrede partiyi yerel seçimlere taşıyacak isimler belirleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın da yerel seçimlere yönelik mesajlar vermesi bekleniyor. A Haber canlı yayınına katılan Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Çalışama ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan önemli değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’ın gözleri doldu
Başkan Erdoğan'ın gözleri doldu
22 yılda dev eserlerle hizmet
22 yılda dev eserlerle hizmet
Başkan Erdoğan’dan kongre öncesi mesaj
Başkan Erdoğan'dan kongre öncesi mesaj
Kongre günü! Bakanlar A Haber’de
Kongre günü! Bakanlar A Haber’de
İmamoğlu hakkında bomba iddia...
İmamoğlu hakkında bomba iddia...
AK Parti’de kongre günü! Hep ileri hep yeni
AK Parti’de kongre günü! Hep ileri hep yeni
Tenzile Erdoğan’ın vefatının 12. yılı
Tenzile Erdoğan’ın vefatının 12. yılı
Işık sanata dönüştü!
Işık sanata dönüştü!
ABD PKK’lı teröristlere neden destek veriyor?
ABD PKK’lı teröristlere neden destek veriyor?
AK Parti’de kongre günü!
AK Parti’de kongre günü!
Tel Rıfat’taki terör örgütü PKK/YPG hedefleri vuruldu
Tel Rıfat’taki terör örgütü PKK/YPG hedefleri vuruldu
TSK: Suriye’de 15 hedef imha edildi
TSK: Suriye'de 15 hedef imha edildi
Daha Fazla Video Göster