AK Parti'de büyük kongre günü: Yerel seçimin startı veriliyor! Bakanlar A Haber’de

AK Parti'nin 4'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. 'Türkiye Yüzyılı' vurgusuyla yapılan kongrede partiyi yerel seçimlere taşıyacak isimler belirleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın da yerel seçimlere yönelik mesajlar vermesi bekleniyor. A Haber canlı yayınına katılan Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Çalışama ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan önemli değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN