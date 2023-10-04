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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Kemal Kılıçdaroğlu’na “Gazi Meclis” tepkisi

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Giriş: 04.10.2023 16:45
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, “Kılıçdaroğlu’nun ‘Gazi Meclis demem’ ifadesini kınıyorum” dedi.
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