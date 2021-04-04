AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bu bildiri TSK'ya da saygısızlıktır

104 emekli amiralin darbe imalı bildirisine siyasetçilerin tepkileri çığ gibi büyüyor. A Haber canlı yayınında konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, emekli amirallerle ilgili "Giydikleri üniformaya saygısızlık yapıyorlar. Seçilmiş iradeye, Türk Silahlı Kuvvetler komite kademesine yönelik bir provokasyondur. Bunun hiçbir tarafında vatanseverlik yok. Tamamen egoyla yapılmış bir eylemdir." diyerek sert tepki gösterdi.