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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bu bildiri TSK'ya da saygısızlıktır

A Haber
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Giriş: 04.04.2021 23:40
Güncelleme:04.04.2021 23:57
104 emekli amiralin darbe imalı bildirisine siyasetçilerin tepkileri çığ gibi büyüyor. A Haber canlı yayınında konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, emekli amirallerle ilgili "Giydikleri üniformaya saygısızlık yapıyorlar. Seçilmiş iradeye, Türk Silahlı Kuvvetler komite kademesine yönelik bir provokasyondur. Bunun hiçbir tarafında vatanseverlik yok. Tamamen egoyla yapılmış bir eylemdir." diyerek sert tepki gösterdi.
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