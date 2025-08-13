13 Ağustos 2025, Çarşamba

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber'e konuştu: 24 yılda 200 yıllık yol katettik...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber’e konuştu: 24 yılda 200 yıllık yol katettik...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber'e konuştu: 24 yılda 200 yıllık yol katettik...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2025 20:21
Güncelleme:13.08.2025 20:22
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin 24. kuruluş yıl dönümünde A Haber'e çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin 24 yılda 200 yıllık yol kat ettiğini belirten Çelik, AK Parti dönemini "Cumhuriyet'in demokrasiyle taçlandığı dönem" olarak tanımladı. İlk yıllarda askeri ve yargı vesayetiyle mücadele ettiklerini söyleyen Çelik, 27 Nisan e-muhtırasına karşı verilen direnişi "millet iradesinin zaferi" olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi suikast ve sabotajları aştığını vurgulayan Çelik, "Bugün demokratik yollarla seçilmiş liderler arasında en tecrübelisi" dedi. Erdoğan'ın kriz anlarında teşkilatla bağını koparmadığını belirten Çelik, "En ağır saldırılara rağmen birliğimizden taviz vermedik" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin bugün uluslararası krizlerde aranan arabulucu ülke konumuna geldiğini söyledi. Çelik, "Masayı kurması istenen lider Sayın Erdoğan'dır" sözleriyle Erdoğan'ın diplomatik gücünü öne çıkardı. AK Parti'nin millete hizmet yolunda hiçbir zaman geri adım atmadığını dile getirdi. "Yol hiçbir zaman çiçek bahçesi olmadı, hep mücadeleyle yürüdük" diyen Çelik, bu mücadelenin millet desteğiyle süreceğini vurguladı.
