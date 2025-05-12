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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber’de açıkladı: Bırakılan silahlar kayıt altına alınacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber'de açıkladı: Bırakılan silahlar kayıt altına alınacak

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 12.05.2025 21:48
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber canlı yayınında özel açıklamalarda bulundu. PKK'nın kendisini feshetmesine ilişkin önemli mesajlar veren Çelik "PKK tüm uzantılarıyla topyekün ortadan kalkacak. Dönüm noktası iç cephe çağrısıdır. Bırakılan silahların hepsi kayıt altına alınacak. "dedi. "Odak noktası feshetme ve silah bırakma olmalı' diyen Sözcü Çelik, muhalefetin bu süreçteki açıklamalarına ilişkin 'Süreci eleştiren muhalefet siyasi boşluktadır' şeklinde konuştu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber’de açıkladı: Bırakılan silahlar kayıt altına alınacak
Bırakılan silahlar kayıt altına alınacak
"Bırakılan silahlar kayıt altına alınacak"
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