AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "Terörsüz Türkiye" açıklaması: Terör örgütü ile pazarlık süreci yok PKK silah bırakmalı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik, Bolu'daki yangın faciasına ilişkin, 'Sorumlular cezasını çekecek. Yangındaki gerçekler ortaya çıkarılacak' dedi. Çelik, DEM'in İmralı ziyaretine yönelik 'Bir an önce PKK'nın silah bıraktığının açıklanması gerekiyor. Terör örgütü ile pazarlık süreci söz konusu değildir.' ifadelerini kullandı.