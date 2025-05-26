AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Erdoğan'ın 'adaylık derdim yok' sözleriyle ilgili açıklama: "Millet ne derse o!"

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuşan Çelik, terör örgütünün Suriye, Irak, İran ve Avrupa'daki tüm unsurlarının çağrıya tüm uzantılarıyla katılarak silah bırakması gerektiğini bildirdi. Çelik, "PKK tüm unsurlarıyla silah bırakmalı. Silah bırakma sürecinin sahada görülmesi gerekmektedir. MİT ve TSK silah bırakma sürecini sahada yakından takip edecek." dedi. Başkan Erdoğan'ın adaylığı konusunun yeni anayasa tartışmalarından ayrı olduğunu belirten Çelik, "Biz AK Parti kadroları olarak Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesini birinci öncelik olarak arzu ederiz. Demokraside millet ne derse o olur." ifadelerini kullandı.

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