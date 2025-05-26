26 Mayıs 2025, Pazartesi
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AK Parti sözcü Çelik: "İsrail'in soykırım siyaseti acılara imza atıyor"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin en üst karar organı olan MKYK üyelerini topladı. Kritik MKYK sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. Sözcü Çelik, "İsrail'in soykırım siyaseti devam ediyor. Artık herkesin net gördüğü bir şey var; Netanyahu ve ekibinin, uluslararası mahkemelerde yargılanmaktan kaçmak için yaptıkları, bir soykırımdır. İngiltere'nin İsrail ile ticaret anlaşmalarını askıya alması önemlidir." dedi.