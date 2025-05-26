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AK Parti sözcü Çelik: İsrail’in soykırım siyaseti acılara imza atıyor

AK Parti sözcü Çelik: "İsrail'in soykırım siyaseti acılara imza atıyor"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.05.2025 18:06
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin en üst karar organı olan MKYK üyelerini topladı. Kritik MKYK sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. Sözcü Çelik, "İsrail'in soykırım siyaseti devam ediyor. Artık herkesin net gördüğü bir şey var; Netanyahu ve ekibinin, uluslararası mahkemelerde yargılanmaktan kaçmak için yaptıkları, bir soykırımdır. İngiltere'nin İsrail ile ticaret anlaşmalarını askıya alması önemlidir." dedi.
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AK Parti sözcü Çelik: İsrail’in soykırım siyaseti acılara imza atıyor
AK Parti sözcü Çelik: İsrail’in soykırım siyaseti acılara imza atıyor
AK Parti sözcü Çelik: "İsrail'in soykırım siyaseti acılara imza atıyor"
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