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AK Parti programına silahlı saldırı anı kamerada!

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.02.2024 18:51
Güncelleme:10.02.2024 19:15
AK Parti Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay'ın programında silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda 22 yaşındaki E.G.D. yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırı ile ilgili açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " Saldırıya ilişkin geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Seçim sürecine ve demokrasimize yönelik bu tür menfur saldırıları şiddetle kınıyorum" dedi. İBB Başkan adayı Murat Kurum ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de alçak saldırıyı çok sert şekilde kınadı. Öte yandan saldırıya ait görüntler ortaya çıktı. Görüntülerde beyaz bir araçla gelen saldırganların aracın üstünden çıkarak saldırıyı gerçekleştirdikleri ve ardından olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor. İşte o görüntüler...
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