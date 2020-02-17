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17.02.2020
AK Parti MYK Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplandı! Masada hangi konular var?
Son dakika haberine göre, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 18.05'te toplandı. Peki masada hangi konular var? A Haber muhabiri Ece Altuğ toplantıya dair ayrıntıları aktardı.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 18.05'te başladı.
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