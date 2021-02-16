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AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç'ten A Haber'de Gara mesajı: İnsanlık suçu işlenmiştir

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Giriş: 16.02.2021 13:15
Güncelleme:16.02.2021 13:23
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç A Haber'de yaptığı açıklamada, "Gara'da insanlık suçu işlenmiştir. Masum insanlar katledildi." dedi. Türkiye'nin acısının büyük olduğunu belirten Güvenç, Gara harekatını terör operasyonlarının taçlandığı nokta olarak niteledi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, A Haber'de Gara operasyonunu değerlendirdi.

"İNSANLIK SUÇU İŞLENMİŞTİR"

Gara'da PKK tarafından bir vahşet yaşandığını belirten AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, "Gara'da bir insanlık suçu işlenmiştir. Bunun altı çizilmelidir ve kimse hafifletemez. Masum, silahsız insanlar katledilmiştir. Bunun savunulabilir yanı yoktur. İma ile dahi olsa savunmaya çalışanları milletimiz ibretle izlemektedir." dedi.

GARA'NIN ÖNEMİ NE?

Türkiye'nin gerçekleştirdiği Gara operasyonuna da değinen Güvenç şu ifadelere yer verdi;

"Türkiye maalesef terörle mücadelede uzun yıllar savunmada kaldı. Yurt içinde karakollarımızı, kırsalı ve şehirlere inmeyi önlemeye çalışıyorduk. Son birkaç yıldır geliştirdiğimiz teknolojilerimizle sınır ötesi operasyonlarda etkili olmaya başladı. Acımız büyük ancak Gara bunun taçlandığı noktadır. Batı'dan aldıkları savunma mekanizmalarını kurmuşlar ve TSK'nın yıkamayacaklarını düşündüler. Bunu 2 günde yıktık."

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