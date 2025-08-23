AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan, Pazaryeri’ni ziyaret etti

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Bilecik’in Pazaryeri ilçesini ziyaret etti. İlçe kadınları tarafından coşkuyla karşılanan Ercan, Kınık köyündeki çömlek atölyelerini gezip kendi elleriyle çömlek yaptı. Ziyarette kadın girişimcilerin çalışmalarına verilen önem vurgulandı. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de Ercan’a ziyaret ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. Program, kadınların üretimde ve siyasetteki gücüne dikkat çeken anlamlı bir buluşma olarak gerçekleşti.

