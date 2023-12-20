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AK Parti İstanbul'a nasıl hazırlanıyor? AK Parti'nin İstanbul vaatleri arasında trafik ve yol var

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.12.2023 11:10
Yaklaşan yerel seçim için aday belirleme sürecei devam ediyor. Bu anlamda en merak edilen partinin adayları. Bu anlamda AK Parti de İstanbul'a özel bir hazırlık yapıyor. A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları aktardı.
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