AK Parti İstanbul'a nasıl hazırlanıyor? AK Parti'nin İstanbul vaatleri arasında trafik ve yol var

Yaklaşan yerel seçim için aday belirleme sürecei devam ediyor. Bu anlamda en merak edilen partinin adayları. Bu anlamda AK Parti de İstanbul'a özel bir hazırlık yapıyor. A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları aktardı.

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