AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan: Bu sadece A Haber'e değil özgür basına yapılmış çirkin bir saldırıdır

Denizde kaybolan kişileri haber yapmak için İstanbul Şile’ye giden A Haber ekipleri saldırıya uğradı. Cankurtaranlar A Haber ekibini darp etti. İBB'ye bağlı cankurtaranın ekibimize yaptığı saldırıyı AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan sorduk.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan İBB'ye bağlı cankurtaranların ekibimize yaptığı saldırı hakkında ''Bu saldırıyı yapanları şiddetle kınıyorum! Bu sadece A Habere değil haber almak için gece gündüz çalışan haber emekçilerine, özgür basına yapılmış çirkin bir saldırıdır. Bütün basın meslek kuruluşlarını, özür basında yer alan özgürlüğü sahte bir kavram olarak değil gerçekten talep eden tüm çalışanları ve vatandaşlarımızı, bu çirken saldırıyı kınamaya davet ediyorum.

Bu sistematik olarak devam eden saldırılardır. A Haber uzun zamandır çeşitli mecraların CHP'lilerin İYİ Parti'lilerin sözlü ve fiili saldırılarına maruz kalıyor. A Haber 'Fondaş' basın kısmına girmiyor, doğruları gerçekleri halkımıza ulaştırıp gerçek habercilik yapıyor.

A Haber maalesef şehir eşkıyalarının, magandaların hedefi olmuş durumda. Birileri demek ki özgür bağımsız ve adil Türkiye sloganları atarken sadece kendi gerçeklerini göstermeye çalışıyor.'' dedi.