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AK Parti İl Başkanı Özdemir medya temsilcileriyle buluştu

AK Parti İl Başkanı Özdemir medya temsilcileriyle buluştu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.02.2025 16:48
Güncelleme:27.02.2025 16:49
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul 8’inci Olağan İl Kongresi ve 8. Olağan Büyük Kongre sonrası medya kuruluşlarının yöneticileri ile kahvaltı programında bir araya geldi. Kahvaltıya, Tanıtım ve Medya Başkanı Abdullah Arıdoru ve çeşitli medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleri, haber müdürleri, yayın şefleri katıldı.
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