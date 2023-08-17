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AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman: Suya gömülen İETT otobüsü Ekrem İmamoğlu ile sembolleşti

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Giriş: 17.08.2023 22:59
İstanbul Eminönü'nde park halindeyken bir anda denize düşen İETT otobüsü güne damgasını vurdu. Bu yaşananlar CHP’li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB’nin içler acısı durumunu gözler önüne serdi. Konuyu A Haber’e yorumlayan ve otobüsün batma anının İmamoğlu ile sembolleştiğini ifade eden AK Parti Hatay Milletvekili Prof. Dr. Hüseyin Yayman, “Bugün itibarıyla Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’u kazanması mümkün değildir” dedi.
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