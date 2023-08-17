AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman: Suya gömülen İETT otobüsü Ekrem İmamoğlu ile sembolleşti

İstanbul Eminönü'nde park halindeyken bir anda denize düşen İETT otobüsü güne damgasını vurdu. Bu yaşananlar CHP’li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB’nin içler acısı durumunu gözler önüne serdi. Konuyu A Haber’e yorumlayan ve otobüsün batma anının İmamoğlu ile sembolleştiğini ifade eden AK Parti Hatay Milletvekili Prof. Dr. Hüseyin Yayman, “Bugün itibarıyla Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’u kazanması mümkün değildir” dedi.