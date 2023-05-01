AK Parti Grup Başkanvekili Avukat Bülent Turan: Başkan Erdoğan tarihinin en büyük oyunu alacak

A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan AK Parti Grup Başkanvekili Avukat Bülent Turan, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. “Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarihinin en büyük oyunu alacak” diyen Turan, “İlk seçimde AK Parti Türkiye’de, Ankara, Çanakkale, İstanbul’da birinci parti olacak inşallah.” şeklinde konuştu. Diğer yandan dev İstanbul mitingi için Turan, "Haftaya İstanbul var. Bence tarihi bir rekor kıracağız İstanbul’da." mesajını verdi.