AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: Bunun hesabını en ağır şekilde verecekler

Meclis'te bugün yapılan oturumda İdlib gerginliği yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamalarında Başkan Erdoğan'a hakarete varan ifadeler kullanan CHP Milletvekili Engin Özkoç hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlattı. Konuya ilişkin A Haber'e konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “Engin Özkoç’un Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı ifadeler artık provokasyonun son noktasıdır. Amaçları Türkiye’nin dünyaya böyle bir görüntü vermesiydi. Yarın Cumhurbaşkanımızın Rusya ziyareti öncesinde ve Türkiye’nin dış cephesinde verdiği mücadele devam ederken bilinçli olarak yürütülen kasıtlı bir çalışmadır ve bugün istedikleri sonucu almışlardır. Bunun hesabını hem millete hem tarihe hem hukuka en ağır şekilde vereceklerdir. CHP topyekün bu işin içerisindedir ve maalesef Kemal Kılıçdaroğlu’nun dili bu sonucu hazırlamıştır. Bu milletin sinir uçlarını, şehitleri, milli güvenlik meselesi, milli mücadelesi ve terörle mücadelesini hafife alan, içeride de dünyada bu görüntüleri veren ve provokasyonları ile zemin hazırlayan CHP bunun hesabını millete ve tarihe verecektir, vermek zorundadır. Salı günü Grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı ağır konuşma ile bu hattı açmış oldu. Biz bugün siyasi bir meseleyi değil milli bir meseleyi konuşuyoruz. Bugüne kadar 1 milyon kişinin katili olan Esad’a tek bir eleştiri söylemeyen CHP’nin sözcüleri, bu milletin çıkarlarını koruyan T.C’nin Cumhurbaşkanı ve orduların başkomutanı olan Recep Tayyip Erdoğan’a bu düşmanlığının altında yatan gerekçeyi çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla bu ihanetinin hesabını vermek durumundalar. Burada artık CHP takındığı tavır ile bu milletin milli meselelerini ve güvenliğini açık bir şekilde adeta tehdit etmektedir. Bu affedilebilir ve gözden kaçırılabilir bir mesele değildir.” şeklinde konuştu.