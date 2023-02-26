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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’dan A Haber’e özel açıklamalar! Muhalefete tepki

A Haber
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Giriş: 26.02.2023 15:58
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Dağ, “Kalıcı konutlar için hızlıca çalışmaya başladık.” ifadelerini kullandı. Muhalefete tepki gösteren Dağ, "Muhalefet engellemeye çalışan noktada duruyor." dedi.
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Muhalefete tepki
Muhalefete tepki
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