AK Parti aday listesi netleşti! Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

Milletvekili aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilmesi için bugün son gündü. AK Parti'de liste çalışmalarında son viraja girildi. 3 dönem kuralının istisnasız uygulanacağı listede, kabineden çok sayıda isim yer aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son rötuşları yaptı ve 600 adayı belirledi. Listede sürprizler var. SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş ve Siyaset Bilimci Murat Yılmaz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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