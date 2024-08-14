14 Ağustos 2024, Çarşamba
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AK Parti 23'üncü yaşını kutluyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki "Erdemliler Hareketi" tarafından 2001 yılında kurulan AK Parti, siyaset sahnesinde 23 yılı geride bıraktı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.