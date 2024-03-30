Ağır hasarlı binalar 4 yıldır yıkılamadı! Bayraklı Belediyesi yıkım ruhsatı vermedi!

30 Ekim İzmir depreminde devlet üzerine düşeni yapıp depremzedelere söz verdiği konutları çoktan teslim etti. Ancak Bayraklı Belediyesi 4 yılda bir yıkım ruhsatı veremedi. Bina sakinleri kendi evlerini kendisi yapmak istiyor ama ruhsat engeline takılıyor.

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