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Ağır hasarlı binalar 4 yıldır yıkılamadı! Bayraklı Belediyesi yıkım ruhsatı vermedi!

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.03.2024 17:20
30 Ekim İzmir depreminde devlet üzerine düşeni yapıp depremzedelere söz verdiği konutları çoktan teslim etti. Ancak Bayraklı Belediyesi 4 yılda bir yıkım ruhsatı veremedi. Bina sakinleri kendi evlerini kendisi yapmak istiyor ama ruhsat engeline takılıyor.
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