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Afyonkarahisar’da kutlamalar devam ediyor! Zaferin 99. yıl dönümü

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Giriş: 26.08.2021 00:36
Afyonkarahisar’da Büyük Taarruz ve Zafer Haftası faaliyetleri Şuhut Atatürk Evi’nde yapılan etkinlikle başlarken, etkinlikte Türkiye’nin her tarafından gelen vatandaşlar meşaleli yürüyüşle kutlamalara başlattı.

Kutlama faaliyetleri çerçevesinde ilk program protokol mensuplarının katılımı ile Büyük Taarruz'un son planlarının yapıldığı Şuhut Atatürk Evi'nde gerçekleştirildi. Etkinlik öncesinde protokol mensupları Atatürk Evini'de dolaşarak görevlilerden bilgiler aldı.

Program Türkiye'nin pek çok şehrinden gelen katılımcıların Türk bayrakları ile yaptıkları meşaleli yürüyüş ile başladı. Yürüyüşte mehteran takımı ve atlı birlikleri bulunurken, bu yıl yapılan etkinliğe katılımın geçen senelere kıyasla daha fazla olduğu görüldü.

Yürüyüşün ardından kutlamaların ikinci adresi olan Şuhut Şehir Stadyumu'nda bitti.

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