Afrin'de yapılan dünyaya örnek oldu! Sosyal ve ticari hayat canlandı

Türkiye’nin YPG/PKK teröründen arındırdığı Afrin’de 20 ayda yapılanlar dünyaya örnek oldu. İlçede hastaneler, okullar, camiler, yollar onarılarak hizmete açıldı. Yatırım ve yardımlarla sosyal ve ticari hayat canlandı