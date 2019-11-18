BİZE ULAŞIN
18.11.2019
Afrin'de yapılan dünyaya örnek oldu! Sosyal ve ticari hayat canlandı
Türkiye’nin YPG/PKK teröründen arındırdığı Afrin’de 20 ayda yapılanlar dünyaya örnek oldu. İlçede hastaneler, okullar, camiler, yollar onarılarak hizmete açıldı. Yatırım ve yardımlarla sosyal ve ticari hayat canlandı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.