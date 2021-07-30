Afet mi? Sabotaj mı? Orman yangınları nasıl çıkıyor? Orman yangınlarının araştırılması için özel ekip kuruldu

Alevlerle dev mücadele! Devlet tüm imkanlarını yangın bölgesi için seferber etti. Alev Savaşçıları'nın zorlu mücadelesi! Manavgat'taki yangın 3. gününde yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Öte yandan Marmaris yangınında 2. Gün, 10 helikopter ve 1 yangın söndürme uçağıyla müdahale ediliyor. Orman yangınlarının araştırılması için özel ekip kuruldu. 3 günde 71 noktada yangın çıktı, mücadele sürüyor. Detayları A haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik ve Vural Efecik canlı yayında aktardı.