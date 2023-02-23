AFAD: 11 il dışındaki bazı ilçelerde de hasar var

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, AFAD Genel Merkezinde konuştu. Tatar, "11 il dışındaki bazı ilçelerde de hasarların olduğunu gördük." dedi ve o yerleri sıraladı. Diğer yandan Tatar, Sivas'ın Gürün ilçesi de afet bölgesi ilan edildiğini bildirdi.