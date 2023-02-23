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AFAD: 11 il dışındaki bazı ilçelerde de hasar var

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Giriş: 23.02.2023 18:56
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, AFAD Genel Merkezinde konuştu. Tatar, "11 il dışındaki bazı ilçelerde de hasarların olduğunu gördük." dedi ve o yerleri sıraladı. Diğer yandan Tatar, Sivas'ın Gürün ilçesi de afet bölgesi ilan edildiğini bildirdi.
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