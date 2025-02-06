Adıyaman’da neler yapıldı? Neler yapılacak? Başkan Erdoğan açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen, "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Adıyaman özelinde ihya ve inşa çalışmaları kapsamında şimdiye kadar eğitimde 555 derslik yaptık, 684 dersliğinde yapımına devam ediyoruz. Sağlıkta 350 yataklı Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastane’miz geçtiğimiz kasım ayından itibaren hasta kabulüne başlamıştır. 50 yataklı Çelikhan Asil Durum Hastane’mizi tamamladık ve bu ay vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Adıyaman Merkez Yeni Devlet Hastane’mizi bu yılın sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

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