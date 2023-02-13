13 Şubat 2023, Pazartesi
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Adıyaman’da enkazda 3 çocuğu vefat eden Naime Şakar 165. saat sonra sağ çıkarıldı
Adıyaman'da 44 yaşındaki Naime Şakar, depremden 165 saat sonra enkazdan A Haber canlı yayınında tekbirler eşliğinde sağ kurtarıldı. Anne Şakar’ın 3 evladı ise göçük altında vefat etmişti.
"Yüzyılın en büyük felaketi" olarak adlandırılan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depreminin üzerinden 8 gün geçti.
Ancak Adıyaman'da tüm Türkiye'ye umut aşılayan bir müjdeli haber daha geldi.
BİR ANNENİN ACI KURTULUŞU
Enkazda 3 çocuğu vefat eden 44 yaşındaki Naime Şakar, göçük altından depremden 165. saat sonra tekbirler eşliğinde canlı çıkarıldı.
O tarihi anlara A Haber canlı yayınında tanıklık edildi.