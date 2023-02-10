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Videolar Gündem Videoları Adıyaman’da 85 yaşındaki Zeynep Teyze depremden 107. saat sonra kurtarıldı! İşte mucize anı ve duygu dolu diyaloglar…

Adıyaman’da 85 yaşındaki Zeynep Teyze depremden 107. saat sonra kurtarıldı! İşte mucize anı ve duygu dolu diyaloglar…

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Giriş: 10.02.2023 23:05
Güncelleme:10.02.2023 23:16
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki 2 deprem sonrası mucizeler peş peşe yaşanıyor. Yüzyılın en büyük depreminde 10 şehir, yüzlerce ilçe ve binlerce köy etkilendi. Deprem ardından göçük altında kalan vatandaşlarımızın kurtarılması için hummalı bir çalışma yürütüldü. Bu kapsamda Adıyaman'a bağlı Mara Mahallesi'nda 85 yaşındaki Zeynep Teyze, depremden 107 saat sonra betonların arasından sağ olarak çıkarıldı. Duygu yüklü o anlar ve diyalog kameralara böyle yansıdı…

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremin 5'inci gününde gönüllere su serpen haberler gelmeye devam ediyor.

Büyük depremin yaşandığı 10 ilde kurtarma ekipleri gece ve gündüz çalışarak, hayatta olanları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Canla başla çalışan arama kurtarma çalışma ekipleri; Adıyaman'ın Mara Mahallesi'nde depremin 107'nci saatinde 85 yaşındaki Zeynep Teyzeyi uzun çalışmalar sonucu enkazdan sağ olarak kurtardı.

Bu tarihi haber sonrası Zeynep Teyze tüm Türkiye'ye bir kez daha umut ışığı oldu

Arama kurtarma çalışmalarının termal cihazlar, ısı tespiti ve sismik dinleme cihazları ile tepki mesafe cihazlarıyla ölçülüp aramaların aralıksız devam ettiği ifade edildi.

İşte kurtarma ekipleri ve Zeynep Teyze arasında geçen duygu dolu o diyaloglar…

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