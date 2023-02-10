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Adıyaman’da 85 yaşındaki Zeynep Teyze depremden 107. saat sonra kurtarıldı! İşte mucize anı ve duygu dolu diyaloglar…
Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremin 5'inci gününde gönüllere su serpen haberler gelmeye devam ediyor.
Büyük depremin yaşandığı 10 ilde kurtarma ekipleri gece ve gündüz çalışarak, hayatta olanları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Canla başla çalışan arama kurtarma çalışma ekipleri; Adıyaman'ın Mara Mahallesi'nde depremin 107'nci saatinde 85 yaşındaki Zeynep Teyzeyi uzun çalışmalar sonucu enkazdan sağ olarak kurtardı.
Bu tarihi haber sonrası Zeynep Teyze tüm Türkiye'ye bir kez daha umut ışığı oldu
Arama kurtarma çalışmalarının termal cihazlar, ısı tespiti ve sismik dinleme cihazları ile tepki mesafe cihazlarıyla ölçülüp aramaların aralıksız devam ettiği ifade edildi.
İşte kurtarma ekipleri ve Zeynep Teyze arasında geçen duygu dolu o diyaloglar…