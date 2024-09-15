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Adım adım Narin Güran cinayetinin rotası! A Haber havadan görüntüledi

Adım adım Narin Güran cinayetinin rotası! A Haber havadan görüntüledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.09.2024 12:13
Narin Güran öldürülmeden hemen önce hangi yolu kullanmış olabilir? A Haber muhabiri Mehmet Geçgel drone kamerası ile havadan görüntüledi. İşte Türkiye’nin konuştuğu cinayetin adım adım rotası…
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Adım adım cinayetin rotası
Adım adım cinayetin rotası
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