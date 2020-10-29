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Adım adım Cumhuriyet! A Haber'de çarpıcı sözler: Bu emanet özgürlük getirdi

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Giriş: 29.10.2020 12:02
Güncelleme:29.10.2020 12:03
Tüm Türkiye’de Cumhuriyet’in 97. yılında coşku içerisinde kutlanıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında illerde büyük katılımlı kutlamalar yapılamıyor ancak her taraf bayraklarla donatıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’da Anıtkabir’i ziyaret etti ve Anıtkabir özel defterini imzaladı. Başkan Erdoğan buradaki mesajında, "Ülkemizin önünü kesmeye yönelik içeriden ve dışarıdan gelen saldırılar mücadele azmimizi güçlendirmekte, kararlılığımızı daha da artırmakta. Zaferlerle dolu şanlı mazimizden cesaret alarak birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde ortak geleceğimize doğru yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Coşku tüm hızıyla sürerken A Haber canlı yayınına katılan Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın ve Prof. Dr. Haluk Selvi önemli değerlendirmeler de bulundu.

"1921 ANAYASASI İLE YENİ BİR SÜRECE GİRMİŞTİR"

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, "Türkiye bedeli çok ağır bir Kurtuluş Savaşı vermiştir. İstiklal Savaş'ında Meclis kurulmuş ve Misak-ı Milli sınırları belirlenmiştir. Bu mücadelede emperyalist kesim mağlup edilmiştir. Burada en önemli mesele; egemenliğin kayıtsız şartsız millet bırakılmasıdır. 1876'da başlayan Anayasal süreç 1921 Anayasası ile yeni bir sürece girmiştir. Bu süreçle yüce Meclis savaşı kazanmıştır." dedi.

"BU EMANET ÖZGÜRLÜĞÜ GETİRDİ"

Caşın, "Bize bırakılan bu emanet aslında çok değerlidir. Laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulmuştur. Çok büyük bir başarıdır. Adalet ve insan haklarına dayalı bu devlet 3 sene sonra 100. yılını kutlayacak. Bu emanet özgürlüğü getirdi." ifadelerini kullandı.

"YENİ DÖNEMİN ANLAYIŞI VARDI VE BU CUMHURİYET'E DOĞRU GİDİŞTİ"

Prof. Dr. Haluk Selvi, "100. yıl önce 1. Dünya Savaşı'nın sonunda dünya yeniden dizayn ediliyordu. Galipler İngiltere ve Fransa kendi emperyalist hedefleri doğrultusunda bu işlemi gerçekleştiriyordu. 600 yıldan beri dünya siyasetinde varolan Osmanlı ve Almanya İmparatorluğu ve Rus Çarlığı tarihe intikal ediyorlardı. Yeni dönemin anlayışı vardı ve bu Cumhuriyet'e doğru gidişti." diye konuştu.

"İSTENİLEN HEDEFE ULAŞMADI"

Haluk Selvi, "Osmanlı Devleti'nin çok geniş sınırları itibariyle çok uluslu yapı ile birlikte ayakta kalması mümkün değildi. Tanzimat ile birlikte yenilikler yapıldı ve Meşrutiyet anlayışı doğdu. İngiltere ve Fransa modelleri konuşuldu. Namık Kemal en iyisinin Cumhuriyet olacağının altını çizdi. Bu dönem yapılan yenilik çabaları istenilen hedefe ulaşmadı." sözlerine yer verdi.

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