Trump'tan katil Netanyahu'ya siyasi operasyon mu?

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, hükümeti kurma görevini Binyamin Netanyahu'nun en güçlü rakibi Gadi Eisenkot'a vererek Tel Aviv siyasetinde yeni bir dönemin kapısını araladı. Netanyahu'nun siyasi geleceği ve İsrail'in bölgedeki politikalarının masaya yatırıldığı A Haber yayınında Emekli Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, Akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger ve Gazeteci Dr. Murat Özer çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Uzmanlar, Eisenkot'un koalisyon arayışını, Arap partilerinin desteğini ve Netanyahu'nun siyasi çıkmazını ele alırken ABD Başkanı Donald Trump'ın süreçteki rolüne dikkat çekti. Gazeteci Dr. Murat Özer, "Trump'ı Netanyahu kandırmadı" diyerek İsrail'deki yönetim değişikliği arayışının arkasında Washington'un bölgesel hesaplarının bulunduğunu savundu.