Altın, gümüş ve borsada kritik seviyeler! Sert düşüş sonrası gelen tepki yükselişi ne anlama geliyor?

Altın, gümüş ve borsada yaşanan sert geri çekilmelerin ardından piyasalarda tepki alımları görüldü. Fiyatlardaki hareketlilik yatırımcıların dikkatini çekerken, düşüşün sona erip ermediği ve mevcut seviyelerin alım fırsatı sunup sunmadığı merak konusu oldu. Peki, altın ve gümüşte dip görüldü mü? Borsada yükseliş devam edecek mi? Piyasalardaki son gelişmeleri ve kritik seviyeleri Ekonomist Dr. Özgür Özcan değerlendirdi.