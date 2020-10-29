Varoluş mücadelesinden ‘Cumhuriyet’e! Uzman isim A Haber’de yorumladı

GEREKEN CEVABINI VERMEK TARİHSEL SORUMLULUKTUR

Ekonomimize saldırılar olmasına, topraklarımızın işgal edilmesine karşıyız. Atatük ve silah arkadaşları bu toprakları işgal etmeye kalkanlara 1919'dan 1923'e kadar hem savaş meydanında hem de diplomasi meydanında gereken cevabı verdik. Bir millet tek yürek olarak bağımsızlık aşkını 7 düvele gösterdi. Bugün'de Mavi Vatan alanımızda hakkımızı ele geçirmek isteyenlere karşı devlet başkanı da olsa gereken cevabı vermek bizim onurumuzdur ve tarihten gelen sorumluğumuzdur.