Varoluş mücadelesinden ‘Cumhuriyet’e! Uzman isim A Haber’de yorumladı
Bugün Cumhuriyet Bayramımızın 97’nci yıldönümünü kutluyoruz. Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgını nedeniyle meydanlarda geniş katılımlı kutlamalar yapılamıyor. Ancak Türkiye’nin dört bir yanı bayraklarla donatıldı ve Cumhuriyet coşkusu yaşanır. A Haber’de sahada bulunan muhabirleriyle bu kutlamaları anbean ekrana taşırken canlı yayına konuk olan tarihçi Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak değerlendirmelerde bulundu.
İşte tarihçi Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak'ın açıklamaları:
"Cumhuriyet; Türk milletinin tarihteki yürüyüşünün bir parçasıdır. Milattan önce tarih yürüyüşüne başlayan Türk milleti bin yıldır Anadolu topraklarında varolmuş dünyaya hoşgörü, adalet, iyilikseverlik gibi kavramların yayılmasında öncülük etmiş, yönetimde ve hukuk sisteminde adalet ile davranmayı göstermişlerdir.
TÜRK MİLLETİNİN TARİHTEKİ YOLCULUĞUNUN...
Elbette 1. Dünya Savaşı'nda vatanına ve kendi topraklarına kastetmiş işgalci ve emperyalist kuvvetlere de kendi iradeleriyle bağımsızlık tutkusuyla gereken cevabı vermişlerdir. Bugün Türk milletinin tarihteki yolculuğunun en kutlu günlerinden biridir.
Bugüne kadar tarihte birçok zorluklar yaşandı. Orta Asya'da açlıklar, Çin ve Moğal ile savaşlar… Her seferinde Türk milleti içinden büyük kahramanlar büyük liderler çıkarmış bağımsızlığını sağlamış ve halkının iradesini yönetime yansıtmayı bilmiştir.
GENÇ KUŞAKLARA ÖNEMLİ BİR IŞIK
Bu zaferler ve bu tarih yürüyüşü genç kuşaklara önemli bir ışık olacaktır. Biz bugün 97. Yılını kutluyoruz. Bağımsızlık aşkımız ve kutsal devletimiz ebediyete kadar yaşayacak. Biz mücadelelerimizle dünya mazlum milletlerine örnek oluyoruz.
GEREKEN CEVABINI VERMEK TARİHSEL SORUMLULUKTUR
Ekonomimize saldırılar olmasına, topraklarımızın işgal edilmesine karşıyız. Atatük ve silah arkadaşları bu toprakları işgal etmeye kalkanlara 1919'dan 1923'e kadar hem savaş meydanında hem de diplomasi meydanında gereken cevabı verdik. Bir millet tek yürek olarak bağımsızlık aşkını 7 düvele gösterdi. Bugün'de Mavi Vatan alanımızda hakkımızı ele geçirmek isteyenlere karşı devlet başkanı da olsa gereken cevabı vermek bizim onurumuzdur ve tarihten gelen sorumluğumuzdur.
HAKKIMIZI YEDİRMEYİZ
Topraklarımızı işgale gücü yetmeyenler Mavi Vatan'daki haklarımızı ele geçirmeye çalışıyor. Türk milleti olarak kimsenin toprağında ve denizinde gözümüz yok. 100 yıl önce olduğu gibi bugünde hakkımızı kimseye yedirmeyiz."