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Dijital platformlara 2 kritik düzenleme geliyor! Çocuk istismarına karşı cezalar artacak, dijital telif yasası yolda
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Dijital platformlara 2 kritik düzenleme geliyor! Çocuk istismarına karşı cezalar artacak, dijital telif yasası yolda

Dijital platformlara yönelik iki kritik yasal düzenleme hazırlanıyor. Çocukları hedef alan istismar içerikleriyle mücadele kapsamında cezaların artırılması planlanırken, dijital telif yasasıyla da içerik üreticilerinin haklarının korunması hedefleniyor. Yeni düzenlemelerle çocukların dijital ortamda daha etkin korunması ve içerik üreticilerinin emeklerinin karşılığını alması amaçlanıyor.

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