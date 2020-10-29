1923’ten günümüze miras: Cumhuriyet! A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmeler

İşte tarihçi İsmail Öz'ün A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamalardan satır başları:

"Bir devlet 4 tane temel iktidar unsurundan meydana gelir. Bunlar; siyasi, ekonomi, askeri ve ideolojik ve fikri iktidardır. Bunların hepsini aynı anda güçlü kılabilirseniz büyük bir güç olursunuz.

Roma İmparatorluğu fikri iktidarını 200 yıl daha sürdürmüştür yıkıldığı halde. Osmanlı'da zayıfladığı halde fikri iktidarını 150 yıl kadar sürdürdü. Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'te bundan bahsediyordu.