1923’ten günümüze miras: Cumhuriyet! A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmeler
Bugün Cumhuriyet'in ilanın 97. yılı… Tüm ülkede pandemi kuralları çerçevesinde kutlamalar yapılıyor. A Haber de yurdun çeşitli noktalarından bu coşkuyu ekrana taşıyor. A Haber muhabirleri sahada yaşananları aktarırken A Haber canlı yayına konuk olan tarihçi İsmail Öz’de önemli değerlendirmelerde bulundu.
İşte tarihçi İsmail Öz'ün A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamalardan satır başları:
"Bir devlet 4 tane temel iktidar unsurundan meydana gelir. Bunlar; siyasi, ekonomi, askeri ve ideolojik ve fikri iktidardır. Bunların hepsini aynı anda güçlü kılabilirseniz büyük bir güç olursunuz.
Roma İmparatorluğu fikri iktidarını 200 yıl daha sürdürmüştür yıkıldığı halde. Osmanlı'da zayıfladığı halde fikri iktidarını 150 yıl kadar sürdürdü. Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'te bundan bahsediyordu.
BATI ZİHNİYET OLARAK ÇÖKÜYOR
Amerika, Fransa ve diğer yerlerde konuşulanlar çoklu yapıyı yönetemediği için sorunlar yaşıyor. Ben Batı fikirsel olarak çöküyor dediğimde beni aşağılamaya çalıştılar. Fikirsel olarak bunlar yaşanıyor. Batı zihniyet çöküşünü durduramazsa bu birçok yere sirayet eder. Fikri iktidar en son kazanılır en son kaybedilir. Madde çabuk gelir çabuk kaybedilir. Osmanlı'da son dönemde sanayi yatırımları yaptı ama yetişmiş adam olmadığı için sıkıntılar yaşandı. Dolaysıyla aklın ve fikrin sizde olması gerekiyor.
ÇÜRÜMÜŞ MACRON
Peygamberimize hakaret edenler kendilerine "Aptallar" ismini koymuşlar. Harakiri Hebdo ve Chalie Hebdo arasında çürümüş bir Macron vardır. Fransa; Macron ve dergi gibi ahlaksız yayınlara yön veremedi ama bu ahlaksızlığı yapanlar onları dönüştürdü. Bunlar hiçbir kesimi ayırmadan değerlere saldırıyor. Bu kışkırtma bu provokasyonlar başka ellere geçtiğinde kabuk değiştirdiğinde bizim tanıyamadığımız grip virüsü gibi yayılır ve birbirimize düşebiliyoruz. Bunlar toplumları mobilize edebiliyor.
CUMHURİYET MİLLETİMİZİN ERİŞTİĞİ ÖNEMLİ BİR MESAFEDİR
Tarihte süreklilikten bahsedecek olursak 16 tane büyük Türk devletinden bahsedecek olursak her bir aşama ve kademe bizim bir tekamülümüzdür. Cumhuriyette milletimizin günün koşullarında eriştiği önemli bir mesafedir. Osmanlı'nın alternatifi gibi göstermek gerçekliğe ve tarihe aykırıdır."