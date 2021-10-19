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Adı yolsuzluğa karışan Vefa Selman'a CHP jesti

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Giriş: 19.10.2021 14:18
CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, diğer bazı CHP'li belediye başkanlarını düzenlediği toplantı için kentte davet etti. CHP'li başkanların arasında görevi kötüye kullanma suçlarından hakkında dava açılarak görevden alınan Vefa Salman da yer aldı. Salman'ın yerel basına, Yalova Belediye Başkanı olarak tanıtılması ise şaşkınlıkla karşılandı.
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