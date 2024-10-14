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Adana'dan Ankara'ya hak yürüyüşü! A Haber'de anlattı: Adalet istiyorum

Adana'dan Ankara'ya hak yürüyüşü! A Haber'de anlattı: Adalet istiyorum

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.10.2024 12:11
İsmail Bulut Adana Karataş Belediyesi'den haksız yere çıkarıldığını iddia ediyor. İşten çıkarılınca Ankara'ya yürüyüş başlattı. A Haber muhabiri Ahmet Çelik'e yaşadıklarını anlattı.
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