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Adana'da dehşet anları kamerada! Önce silahla vurdular, ardından omzundan bıçaklayıp darp ettiler

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.01.2024 11:10
Adana’da bir iş merkezinde bir kişinin önce silahla vurulup ardından bıçaklanıp daha sonra da darp edilmesi güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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