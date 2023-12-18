Adana Belediyesi’ne rüşvet operasyonu

Son dakika haberleri... Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonu düzenlendi. Operasyonda aralarında belediye personelinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Öte yandan CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi seçimlere sayılı günler kala akıllara durgunluk veren ihalelere imza atmaya hazırlanıyor.

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