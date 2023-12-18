18 Aralık 2023, Pazartesi
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Adana Belediyesi’ne operasyon! A Haber muhabiri detayları aktardı
Son dakika haberleri... Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonu düzenlendi. Operasyonda aralarında belediye personelinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Öte yandan CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi seçimlere sayılı günler kala akıllara durgunluk veren ihalelere imza atmaya hazırlanıyor. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur detayları aktardı.