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Adana Belediyesi’ne operasyon! A Haber muhabiri detayları aktardı

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.12.2023 09:40
Son dakika haberleri...  Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonu düzenlendi. Operasyonda aralarında belediye personelinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Öte yandan CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi seçimlere sayılı günler kala akıllara durgunluk veren ihalelere imza atmaya hazırlanıyor. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur detayları aktardı.
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