Açılış Başkan Erdoğan’dan! Dev proje hizmete girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nden, Pınarhisar ve Çakıllı Çevre Yolları Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı. Pınarhisar'ın hayatında önemli yere sahip olduğunu belirterek cezaevi yıllarını hatırlatan Erdoğan, "Recep Tayyip Erdoğan'a Belediye Başkanlığını çok görenler 11 yıl başbakanlık, 8 yıla yakındır da cumhurbaşkanlığına şahitlik etmek zorunda kaldı" dedi. Erdoğan Pınarhisar Cezaevi'nin, bir taş medreseye dönüştürüldüğünü açıkladı