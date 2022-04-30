30 Nisan 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Açılış Başkan Erdoğan'dan! Dev proje hizmete girdi

Açılış Başkan Erdoğan'dan! Dev proje hizmete girdi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.04.2022 15:42
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nden, Pınarhisar ve Çakıllı Çevre Yolları Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı. Pınarhisar'ın hayatında önemli yere sahip olduğunu belirterek cezaevi yıllarını hatırlatan Erdoğan, "Recep Tayyip Erdoğan'a Belediye Başkanlığını çok görenler 11 yıl başbakanlık, 8 yıla yakındır da cumhurbaşkanlığına şahitlik etmek zorunda kaldı" dedi. Erdoğan Pınarhisar Cezaevi'nin, bir taş medreseye dönüştürüldüğünü açıkladı
Sofra dergisine özel açıklamalar
Sofra dergisine özel açıklamalar
Karavan tatiline yoğun ilgi
Karavan tatiline yoğun ilgi
Açılış Başkan Erdoğan’dan! Dev proje hizmete girdi
Açılış Başkan Erdoğan'dan! Dev proje hizmete girdi
Başkan Erdoğan net konuştu: Bu oyuna gelmeyiz
Başkan Erdoğan net konuştu: Bu oyuna gelmeyiz
Trafikte alınan tedbirleri denetledi
Trafikte alınan tedbirleri denetledi
Ege’de Yunan provokasyonu!
Ege’de Yunan provokasyonu!
Eren Abluka-5’te 1 şehit
Eren Abluka-5'te 1 şehit
Türkiye’den Yunanistan’a tatbikat resti!
Türkiye'den Yunanistan'a tatbikat resti!
Liderlerin bayram programı!
Liderlerin bayram programı!
Sahil yürüyüş yolu çöktü!
Sahil yürüyüş yolu çöktü!
Kanlı kalkışmaların sponsoru
Kanlı kalkışmaların sponsoru
Bayram öncesi trafik denetimi!
Bayram öncesi trafik denetimi!
Daha Fazla Video Göster