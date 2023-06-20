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Abdüllatif Şener’in “Kafa buldum” açıklamaları CHP’yi karıştırdı! Şener ne yapmak istiyor? CHP’de neler oluyor?

A Haber
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Giriş: 20.06.2023 13:23
CHP'den ayrıldığı açıklayan ve "İlk turda Sinan Oğan'a oy verdim. İkinci turda ise geçersiz oy kullandım" diyerek siyaset gündemine gelen Abdüllatif Şener yaptığı açıklamalara ilişkin konuştu. Ümit Özdağ'a da Zafer Partisi'ne oy verebileceğini söyleyen eski CHP'li Şener "Kafa bulmak için söyledim. Gürültüsü ne kadar olur diye merak ettim" ifadelerini kullandı. Abdüllattif Şener ne yapmaya çalışıyor? Ekrem İmamoğlu’nun hedefi ne? CHP’de neler geliyor? Siyasetin sıcak gündemini A Haber canlı yayınına katılan Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz değerlendirdi.
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