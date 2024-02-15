16 Şubat 2024, Cuma
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Abdulkadir Selvi CHP'den tasfiye edilecekleri A Haber'de isim isim saydı: Seçimden sonra çok büyük bir deprem olacak! | Kılıçdaroğlu geri mi dönecek?
Seçimden sonra kimler siyaset sahnesinden silinecek? Başkan Erdoğan kimlere “silinecekler” dedi? Gazeteci Abdulkadir Selvi, A Haber canlı yayınında CHP'deki kaosun arka planını anlattı. CHP'de metrekareye 3 istifa düştüğünü söyleyen Selvi, "Seçimden sonra CHP'de çok büyük bir deprem olacak" dedi. Tasfiye edilecek isimleri tek tek açıklarken "Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor?" sorusunu da yanıtladı.