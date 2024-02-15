16 Şubat 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Abdulkadir Selvi CHP'den tasfiye edilecekleri A Haber'de isim isim saydı: Seçimden sonra çok büyük bir deprem olacak! | Kılıçdaroğlu geri mi dönecek?

Abdulkadir Selvi CHP'den tasfiye edilecekleri A Haber'de isim isim saydı: Seçimden sonra çok büyük bir deprem olacak! | Kılıçdaroğlu geri mi dönecek?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.02.2024 23:18
Seçimden sonra kimler siyaset sahnesinden silinecek? Başkan Erdoğan kimlere “silinecekler” dedi? Gazeteci Abdulkadir Selvi, A Haber canlı yayınında CHP'deki kaosun arka planını anlattı. CHP'de metrekareye 3 istifa düştüğünü söyleyen Selvi, "Seçimden sonra CHP'de çok büyük bir deprem olacak" dedi. Tasfiye edilecek isimleri tek tek açıklarken "Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor?" sorusunu da yanıtladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Büyükelçi atama kararları Resmi Gazete’de!
Büyükelçi atama kararları Resmi Gazete'de!
CHP’de tasfiye edilecekleri isim isim saydı: Seçimden sonra...
CHP'de tasfiye edilecekleri isim isim saydı: Seçimden sonra...
İstanbul’a murad vatandaşa hizmet lazım!
İstanbul'a murad vatandaşa hizmet lazım!
İşte Başkan Erdoğan’ın dikkatini çeken pankartlar
İşte Başkan Erdoğan'ın dikkatini çeken pankartlar
Kargo gemisi 51 metre derinlikte!
Kargo gemisi 51 metre derinlikte!
Başkan Erdoğan’dan Mısır ziyareti sonrası açıklama!
Başkan Erdoğan'dan Mısır ziyareti sonrası açıklama!
Roma’nın simge meydanında protesto
Roma'nın simge meydanında protesto
Batan geminin son görüntüsü!
Batan geminin son görüntüsü!
Kurum’dan risksiz İstanbul projesi!
Kurum’dan risksiz İstanbul projesi!
Roma’da simge meydanda çiftçi protestosu
Roma'da simge meydanda çiftçi protestosu
Düden Şelalesi’nin rengi değişti
Düden Şelalesi'nin rengi değişti
DEM Parti ile ittifak itirafı!
DEM Parti ile ittifak itirafı!
Daha Fazla Video Göster