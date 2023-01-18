ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışı gerçekleşecek mi? Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder'den açıklama

Türkiye F-16'lar konusunda ABD'den istediğini alabilecek mi? Bu soruya yanıt ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder'dan yorum geldi. Ryder, Kongrede Türkiye'ye F-16 satışına yönelik itirazlara ilişkin, "Bu Kongrenin karar vereceği bir şey. Buradan onlara ne yapacaklarını söyleyemem. Tekraren dediğim gibi Türkiye ile ABD bir ittifakı paylaşıyorlar ve Türkiye sadece bölgede değil dünyada önemli bir ortaktır." mesajını verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN