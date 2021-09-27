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ABD’nin PKK desteği sürüyor! Teröristleri Beyaz Saray'da ağırladı

A Haber
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Giriş: 27.09.2021 13:50
ABD neden terör örgütlerine destek veriyor? Terör örgütleri üzerinden vekalet savaşı mı? ABD'den teröre 177 milyon dolarlık destek paketi ne anlama geliyor? Emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu, A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Tokmakoğlu, "Bu dünyayı da BM’ye üye 193 ülkeyi de yok saymak, aldatmak demektir. Böyle bir çelişkiyi bütün dünyaya bir tek gösterecek olan Türkiye ise Türkiye bunu yapmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.
ABD’nin PKK desteği sürüyor! ABD'NİN PKK DESTEĞİ SÜRÜYOR!
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